Приставы Сургута добились уплаты налогов арестом дорогого автомобиля

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:27:11+03:00

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Судебные приставы арестовали автомобиль организации – должника. Как отметили в пресс-службе управления судебных приставов Ханты-Мансийского автономного округа, это способствовало взысканию задолженности свыше двух миллионов рублей.

Известно, что в отделе судебных приставов Сургута УФССП на исполнении находилось дело о взыскании с должника - организации «СМУ Нефтехим» задолженности по налогам и сборам.

Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста на автомобиль марки «Toyota Land Cruiser Prado» 2014 года, который принадлежал организации-должнику. Этого оказалась достаточно: вскоре руководство организации-должника погасило всю имеющуюся задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено.

Напомним, что узнать о своих долгах можно через приложение госуслуг или на официальном сайте судебных приставов.

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ИСТОЧНИК KP.RU