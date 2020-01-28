2020-01-28T14:27:11+03:00
Общество

Приставы Сургута добились уплаты налогов арестом дорогого автомобиля

Вскоре должник оплатил разом два миллиона рублей
Руслан Савинов
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Приставы Сургута добились уплаты налогов арестом дорого автомобиляПриставы Сургута добились уплаты налогов арестом дорого автомобиляФото: pixabay.com
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Судебные приставы арестовали автомобиль организации – должника. Как отметили в пресс-службе управления судебных приставов Ханты-Мансийского автономного округа, это способствовало взысканию задолженности свыше двух миллионов рублей.

Известно, что в отделе судебных приставов Сургута УФССП на исполнении находилось дело о взыскании с должника - организации «СМУ Нефтехим» задолженности по налогам и сборам.

Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста на автомобиль марки «Toyota Land Cruiser Prado» 2014 года, который принадлежал организации-должнику. Этого оказалась достаточно: вскоре руководство организации-должника погасило всю имеющуюся задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено.

Напомним, что узнать о своих долгах можно через приложение госуслуг или на официальном сайте судебных приставов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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