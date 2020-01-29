29 Янв. 2020 2020-01-29T08:21:20+03:00

Погода в Югре 29 января: похолодание со снегом и метелью Фото: pixabay.com

Температура днем не опустится ниже -29 градусов

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В среду, 29 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачность с прояснениями. Пройдет преимущественно небольшой снег, метель и изморозь. Ветер западный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -25, -30 градусов, днем -24, -29 градусов.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков, изморозь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -24, -26 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и без осадков. Ветер западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -23, -26 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -22, -24 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU