Погода в Югре 29 января: похолодание со снегом и метелью
В среду, 29 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачность с прояснениями. Пройдет преимущественно небольшой снег, метель и изморозь. Ветер западный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -25, -30 градусов, днем -24, -29 градусов.
В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков, изморозь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -24, -26 градусов.
В Сургуте станет пасмурно и без осадков. Ветер западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -23, -26 градусов.
В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -22, -24 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU