Модникам Югры рассказали об опасности укороченных брюк зимой

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:47:36+03:00

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Югорчанам сообщили о последствиях ношения укороченной одежды. Как отметили в департаменте здравоохранения ХМАО, сейчас модно, не смотря на погоду, носить укороченные брюки или джинсы с подворотами. Но насколько это небезопасно зимой?

Отмечается, что подвороты на одежде – это нарушение теплоизоляционного слоя, так как оголяются свободные участки кожи. В результате можно получить обморожение и снижение иммунитета. Для получения «ожога» холодом, достаточно нуля градусов, не говоря уже о -30.

- Январь и февраль – это месяцы, в которые идет рост простудных заболеваний. Если есть открытый участок тела, то есть организм тратит много усилий, чтобы сохранить постоянную температуру тела, активирует иммунитет, чтобы организм не заболел. Данный фактор приводит к тому, что вероятность роста заболеваемости повышается и связан он с тем, что одежда подобрана не по погодным условиям, - прокомментировала заведующая отделением медпрофилактики Нижневартовской поликлиника Анна Козлова.

Врачи посоветовали идущим в ногу с модой зимой сменить оголенные щиколотки на яркие носки, или, в крайнем случае, обзавестись шарфиками для щиколоток. Необходимо одеваться по погоде.

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ИСТОЧНИК KP.RU