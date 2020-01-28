Сургутяне пять часов обсуждали с губернатором ХМАО городские проблемы

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:31:52+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с жителями Сургута по наиболее актуальным городским проблемам. Как отметили в администрации Сургута, на встрече обсуждали: уборку снега, вывоз ТКО, работу общественного транспорта. Сообщается, что по этим вопросам в «Инстаграм» Комаровой поступило больше всего обращений от сургутян.

- Хочу заметить, что наболевшие вопросы, которые будут озвучены на протяжении нашей встречи, необходимо решать сообща. С проблемами необходимо разбираться. И сегодняшняя встреча направлена на взаимодействие органов власти и жителей города. Надеюсь, что она будет плодотворной и вы получите полноценные ответы на озвученные вопросы, — поприветствовала горожан губернатор.

По итогам встречи Наталья Комарова поручила администрации Сургута разработать нормативы по периодичности уборки снега на тротуарах и во дворах, произвести расчет необходимых трат на уборку, рассмотреть иные варианты оплаты при выпадении большого количества осадков. Также нужно рассмотреть возможность внесения изменения в договор с подрядчиками и УК.

По завершении мероприятия Наталья Комарова поручила главе города проводить подобные встречи с участием максимально широкого круга граждан. Встреча длилась почти пять часов, прозвучало около 60 вопросов. Все поступившие обращения будут отработаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU