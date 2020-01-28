2020-01-28T13:31:52+03:00
Общество

Сургутяне пять часов обсуждали с губернатором ХМАО городские проблемы

Всего обсудили почти 60 проблем
Руслан Савинов
Поделиться:
Сургутяне пять часов обсуждали с губернатором ХМАО городские проблемы. Фото администрации Сургута.Сургутяне пять часов обсуждали с губернатором ХМАО городские проблемы. Фото администрации Сургута.
Изменить размер текста:

Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с жителями Сургута по наиболее актуальным городским проблемам. Как отметили в администрации Сургута, на встрече обсуждали: уборку снега, вывоз ТКО, работу общественного транспорта. Сообщается, что по этим вопросам в «Инстаграм» Комаровой поступило больше всего обращений от сургутян.

- Хочу заметить, что наболевшие вопросы, которые будут озвучены на протяжении нашей встречи, необходимо решать сообща. С проблемами необходимо разбираться. И сегодняшняя встреча направлена на взаимодействие органов власти и жителей города. Надеюсь, что она будет плодотворной и вы получите полноценные ответы на озвученные вопросы, — поприветствовала горожан губернатор.

По итогам встречи Наталья Комарова поручила администрации Сургута разработать нормативы по периодичности уборки снега на тротуарах и во дворах, произвести расчет необходимых трат на уборку, рассмотреть иные варианты оплаты при выпадении большого количества осадков. Также нужно рассмотреть возможность внесения изменения в договор с подрядчиками и УК.

По завершении мероприятия Наталья Комарова поручила главе города проводить подобные встречи с участием максимально широкого круга граждан. Встреча длилась почти пять часов, прозвучало около 60 вопросов. Все поступившие обращения будут отработаны.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сургутяне пять часов обсуждали с губернатором ХМАО городские проблемы
Житель Югорска похитил автомобиль и застрял на нем в снегу
На двух перекрестках Нижневартовска заработали электронные наблюдатели
Наркосбытчицу из Омска осудили в Нефтеюганске
Врачи Югры предупредили об опасности самолечения при гриппе и ОРВИ
«Точка роста» вновь соберет управленцев региона
Стражи порядка спасли жильцов из горящего дома в Урае
Жительнице поселка Сосьва помогли получить рецепт на жизненно необходимое лекарство
Вартовчанин в посылке из интернета получил мыло вместо проектора
Югра подготовилась к фестивалю «Дух огня-2020»
Сургутская команда КВН «Борцы. Северный десант» покинула высшую лигу
В ХМАО почтили память героев блокады Ленинграда
Один человек погиб в ДТП в Нефтеюганском районе
Движение помощи животным Ханты-Мансийска осталось без горячей линии
Югорчанам стоит вновь подготовиться к 30-градусным морозам
Стартовали первенство и чемпионат Югры по теннису
Север ХМАО увидел гастроли Сургутского театра
В Нягани задержали подозреваемого в поножовщине
Губернатор ХМАО вручила медали в честь 75-летия Победы
Погода в Югре 28 января: небольшое похолодание и снег
Тысячи семей ХМАО улучшили свои жилищные условия в 2019 году
Юношеская сборная Югры по пожарному спорту стала победителем «Кубка Вятки»
Коллекторы ХМАО вновь получили штрафы за нарушение прав и интересов югорчан