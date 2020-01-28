2020-01-28T13:07:42+03:00
Происшествия

Житель Югорска похитил автомобиль и застрял на нем в снегу

Возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
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Житель Югорска похитил автомобиль и застрял на нем в снегу. Фото УМВД ХМАО.Житель Югорска похитил автомобиль и застрял на нем в снегу. Фото УМВД ХМАО.
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В дежурную часть полиции Югорска обратился 60-летний местный житель. Как сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО, в ночь на 23 января у мужчины похитили его автомобиль «ВАЗ 21065», припаркованный во дворе дома на улице Чкалова.

Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за подобное преступление 20-летний молодой человек.

Угонщик сразу сознался и рассказал обстоятельства преступления. Накануне он употреблял алкоголь в ночном клубе. После этого по пути домой он шел мимо автомобилей и решил проверить наличие открытых машин.

Вскоре он обнаружил не запертые двери одного автомобиля. Недолго думая, злоумышленник завладел им, чтобы доехать до дома, но не справился с управлением и застрял в снегу. Также молодой человек рассказал о том, как похитил аккумулятор и провода для прикуривания автомобиля и насос для дальнейшей продажи. После этого он скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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