28 Янв. 2020 2020-01-28T13:07:42+03:00

Житель Югорска похитил автомобиль и застрял на нем в снегу. Фото УМВД ХМАО.

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Югорска обратился 60-летний местный житель. Как сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО, в ночь на 23 января у мужчины похитили его автомобиль «ВАЗ 21065», припаркованный во дворе дома на улице Чкалова.

Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за подобное преступление 20-летний молодой человек.

Угонщик сразу сознался и рассказал обстоятельства преступления. Накануне он употреблял алкоголь в ночном клубе. После этого по пути домой он шел мимо автомобилей и решил проверить наличие открытых машин.

Вскоре он обнаружил не запертые двери одного автомобиля. Недолго думая, злоумышленник завладел им, чтобы доехать до дома, но не справился с управлением и застрял в снегу. Также молодой человек рассказал о том, как похитил аккумулятор и провода для прикуривания автомобиля и насос для дальнейшей продажи. После этого он скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU