На двух перекрестках Нижневартовска заработали электронные наблюдатели

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:35:28+03:00

Ни одно правонарушение не скрыть от новой системы

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На двух перекрестках Нижневартовска заработала система фото- и видеофиксации правонарушений дорожного движения. Как уточнили в администрации города, электронные помощники теперь наблюдают за пересечением улиц Мира - Кузоваткина, а также Интернациональной – Зимней.

Новая система сильно отличается от предыдущего поколения. Теперь одна видеокамера фиксирует происходящее сразу на нескольких полосах движения.

- Данные с видеокамер поступают в региональный центр автофиксации нарушений, сотрудники которого были удивлены качеству передаваемого изображения: оно не только более четкое, но и цветное, с высоким разрешением. Это позволит более точно определять тех, кто находился за рулем автомобиля, а также более точно определять госномера машин, - сообщил начальник отдела управления по делам ГО и ЧС Вячеслав Петров.

Всего из окружного и городского бюджетов на установку новых видеокамер было направлено около 32 миллионов рублей. Таким образом, в Нижневартовске «электронными помощниками» в общей сложности оснащены 10 перекрестков, на которых установлены 152 видеокамеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU