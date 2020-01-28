28 Янв. 2020 2020-01-28T11:43:46+03:00

Врачи Югры предупредили об опасности самолечения при гриппе и ОРВИ Фото: pixabay.com

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Эксперты рассказали югорчанам об опасности самолечения при возникновении гриппа и ОРВИ. Как проводить лечение подробно рассказали врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.

- Антибиотики, витамины, таблетки и лекарства должны подбираться индивидуально лечащим врачом. Самостоятельное и неограниченное употребление антибиотиков может скрыть истинную причину инфекционного заболевания и не позволит врачу грамотно составить дальнейшее лечение очага инфекции, - отметила заместитель главного врача больницы Татьяна Могильницкая.

Она же пояснила что препараты также могут вызвать аллергические реакции или же негативно сказаться на других органах, в которых могут развиваться патологии, тем самым навредить организму еще больше. Именно поэтому самолечение, особенно инфекционных заболеваний, может привести к ухудшению состояния больного, опасности и угрозе для жизни. Подбор лекарств должен осуществлять только лечащий врач.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/757282" frameborder="0"></iframe> Врачи Югры предупредили об опасности самолечения при гриппе и ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU