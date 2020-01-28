Врачи Югры предупредили об опасности самолечения при гриппе и ОРВИ
Эксперты рассказали югорчанам об опасности самолечения при возникновении гриппа и ОРВИ. Как проводить лечение подробно рассказали врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.
- Антибиотики, витамины, таблетки и лекарства должны подбираться индивидуально лечащим врачом. Самостоятельное и неограниченное употребление антибиотиков может скрыть истинную причину инфекционного заболевания и не позволит врачу грамотно составить дальнейшее лечение очага инфекции, - отметила заместитель главного врача больницы Татьяна Могильницкая.
Она же пояснила что препараты также могут вызвать аллергические реакции или же негативно сказаться на других органах, в которых могут развиваться патологии, тем самым навредить организму еще больше. Именно поэтому самолечение, особенно инфекционных заболеваний, может привести к ухудшению состояния больного, опасности и угрозе для жизни. Подбор лекарств должен осуществлять только лечащий врач.
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Врачи Югры предупредили об опасности самолечения при гриппе и ОРВИ.
ИСТОЧНИК KP.RU