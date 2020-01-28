2020-01-28T11:28:34+03:00
Общество

«Точка роста» вновь соберет управленцев региона

Регистрация на проект уже началась
Руслан Савинов
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«Точка роста» вновь соберет управленцев региона«Точка роста» вновь соберет управленцев регионаФото: pixabay.com
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Новый 12 сезон регионального образовательного проекта по управлению бизнесом «Точка роста» стартовал в Югре. Подробности сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проект подразумевает собой обучающие мероприятия в разных современных форматах. Также состоятся командные соревнования на бизнес-симуляторе. Команды по 3-5 человек получат в управление виртуальные компании: у всех одинаковые стартовые показатели. Им предстоит разработать стратегии и решений по конкуренции друг с другом.

Основная задача участников - каждую неделю принимать 75 стратегических решений. В каждом туре имитируется до полутора лет управления виртуальной компанией.

Уже стартовал этап регистрации команд Он продлится до 30 января на специальном сайте «Global Management Challenge Россия».

С 11 февраля по 13 марта пройдет отборочный раунд. В случае победы югорчане смогут представить регион и всю Россию на международном финале, который пройдет 25-26 мая в Лиссабоне. Там сразятся лучше управленческие команды из 30 стран мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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