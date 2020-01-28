2020-01-28T11:17:47+03:00
Общество

Стражи порядка спасли жильцов из горящего дома в Урае

Многочисленных жертв удалось избежать благодаря слаженным действиям
Руслан Савинов
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Стражи порядка спасли жильцов из горящего дома в Урае. Фото Росгвардии ХМАО.Стражи порядка спасли жильцов из горящего дома в Урае. Фото Росгвардии ХМАО.
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Накануне в Урае росгвардейцы спасли жильцов многоквартирного дома от пожара. Подробности случая сообщили в пресс-службе Росгвардии ХМАО.

Известно, что наряд группы задержания в составе сержанта Данила Лушникова, сержанта Дмитрия Клеванцева, сержанта Николая Кутляева и прапорщика Александра Мажаева находились на маршруте патрулирования. Они получили сообщение из дежурной части о возгорании и задымлении в одном из домов третьего микрорайона.

Срочно прибыв на место происшествия, росгвардейцы незамедлительно приступили к спасению людей. Они оповестили жильцов, оказали помощь в эвакуации на безопасное расстояние. Кроме того, пожилые граждане, которые не могли самостоятельно выйти на улицу, были эвакуированы на балконы своих квартир.

Сотрудники Росгвардии обнаружили квартиру, в которой произошло возгорание, внутри находилось тело мужчины. Пожар был локализован прибывшим расчетом пожарной службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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