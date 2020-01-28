28 Янв. 2020 2020-01-28T11:17:47+03:00

Стражи порядка спасли жильцов из горящего дома в Урае. Фото Росгвардии ХМАО.

Изменить размер текста: A A

Накануне в Урае росгвардейцы спасли жильцов многоквартирного дома от пожара. Подробности случая сообщили в пресс-службе Росгвардии ХМАО.

Известно, что наряд группы задержания в составе сержанта Данила Лушникова, сержанта Дмитрия Клеванцева, сержанта Николая Кутляева и прапорщика Александра Мажаева находились на маршруте патрулирования. Они получили сообщение из дежурной части о возгорании и задымлении в одном из домов третьего микрорайона.

Срочно прибыв на место происшествия, росгвардейцы незамедлительно приступили к спасению людей. Они оповестили жильцов, оказали помощь в эвакуации на безопасное расстояние. Кроме того, пожилые граждане, которые не могли самостоятельно выйти на улицу, были эвакуированы на балконы своих квартир.

Сотрудники Росгвардии обнаружили квартиру, в которой произошло возгорание, внутри находилось тело мужчины. Пожар был локализован прибывшим расчетом пожарной службы.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU