2020-01-28T11:39:12+03:00
Общество

Жительнице поселка Сосьва помогли получить рецепт на жизненно необходимое лекарство

Общественники решили вопрос югорчанки за сутки
Руслан Савинов
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Жительнице поселка Сосьва помогли получить рецепт на жизненно необходимое лекарствоЖительнице поселка Сосьва помогли получить рецепт на жизненно необходимое лекарствоФото: pixabay.com
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Эксперты ОНФ ХМАО оказали помощь женщине из поселка Сосьва, которая не могла получить бесплатный рецепт на жизненно необходимое лекарство. Подробности сообщили в пресс-службе общероссийского народного фронта Югры.

Женщина рассказала, что уже третий месяц пенсионный фонд Березовского района не выдавал справку о назначении пенсии по инвалидности. Без этого документа она не могла получить справку на ежемесячную выплату для приобретения дорого лекарства против онкологии. Один укол стоил огромных денег: 40 тысяч рублей.

Самостоятельно решить вопрос не получалось: в онкоцентре требовали рецепт на бесплатное получение

- Когда сестра вернулась в полном изнеможении и отчаянии домой, я поняла – надо искать помощи, – рассказала сестра женщины Татьяна Владимирова.

Отмечается, что представители власти откликнулись на просьбу ОНФ. Вопреки всем установленным регламентам проблема была решена за рабочий день. Женщина получила рецепт на бесплатное лекарство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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