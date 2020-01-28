Жительнице поселка Сосьва помогли получить рецепт на жизненно необходимое лекарство
Эксперты ОНФ ХМАО оказали помощь женщине из поселка Сосьва, которая не могла получить бесплатный рецепт на жизненно необходимое лекарство. Подробности сообщили в пресс-службе общероссийского народного фронта Югры.
Женщина рассказала, что уже третий месяц пенсионный фонд Березовского района не выдавал справку о назначении пенсии по инвалидности. Без этого документа она не могла получить справку на ежемесячную выплату для приобретения дорого лекарства против онкологии. Один укол стоил огромных денег: 40 тысяч рублей.
Самостоятельно решить вопрос не получалось: в онкоцентре требовали рецепт на бесплатное получение
- Когда сестра вернулась в полном изнеможении и отчаянии домой, я поняла – надо искать помощи, – рассказала сестра женщины Татьяна Владимирова.
Отмечается, что представители власти откликнулись на просьбу ОНФ. Вопреки всем установленным регламентам проблема была решена за рабочий день. Женщина получила рецепт на бесплатное лекарство.
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ИСТОЧНИК KP.RU