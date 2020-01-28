2020-01-28T10:33:16+03:00
Происшествия

Вартовчанин в посылке из интернета получил мыло вместо проектора

Югорчане продолжают совершать покупки на непроверенных сайтах
Руслан Савинов
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Вартовчанин в посылке из интернета получил мыло вместо проектораВартовчанин в посылке из интернета получил мыло вместо проектораФото: pixabay.com
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Накануне в ХМАО произошло 12 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. Как отметили в пресс-службе УМВД региона, югорчане лишились более 700 тысяч рублей.

Известно, что чаще на уловки мошенников попадались женщины среднего и пожилого возраста. Им предлагали остановить несанкционированное списание денег с карты, купить или продать товар в интернете, а также получить кредит, косметические процедуры или даже быстро заработать.

Так, в Нижневартовске 67-летний местный житель заказал в интернете мини-проектор. Когда югорчанин получил заказ в отделении почты, то обнаружил в внутри посылки сюрприз. Там лежало лишь два куска мыла. Товар обошелся мужчине почти в четыре тысячи рублей.

Тем временем у 23-летней жительницы Когалыма неизвестные под предлогом оказания услуги мастера маникюра похитили 14 тысяч рублей. Это произошло в социальной сети «ВКонтакте».

Полиция Югры также отметила, что в регионе участились случаи краж с ранее потерянных банковских карт. По всем фактам преступлений стражи порядка возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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