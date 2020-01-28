2020-01-28T10:23:27+03:00
Общество

Югра подготовилась к фестивалю «Дух огня-2020»

Мероприятие пройдет с 5 по 9 марта 2020 года
Руслан Савинов
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Югра подготовилась к фестивалю «Дух огня-2020»Югра подготовилась к фестивалю «Дух огня-2020»Фото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание по подготовке международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

Оргкомитет рассмотрел вопросы подготовки, основных конкурсных программах, персональном составе международного и актерского жюри, почетных гостей, а также церемонии открытия и закрытия фестиваля.

- Прием заявок на участие в конкурсах продолжается, и завершится 11 февраля. Также продолжается работа с подбором фильмов так называемого «короткого метра», - рассказала директор фестиваля Лариса Журавлева.

Кроме того, участники заседания рассмотрели проекты декораций, эскизы оформления сцены и афишу фестиваля.

Напомним, кинофестиваль «Дух огня-2020» пройдет в Югре с 5 по 9 марта 2020 года. Темой 2020 года станет: «Пусть всегда будет...», посвященная семейным ценностям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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