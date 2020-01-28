Сургутская команда КВН «Борцы. Северный десант» покинула высшую лигу

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:44:36+03:00

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Команда из Сургута «Борцы. Северный десант» в своем паблике в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что больше не будут выступать в высшей лиге КВН.

- Хотим Вам сообщить, возможно для кого-то радостную, а для кого-то грустную новость- команда КВН «Борцы. Северный десант» прекращает свое участие в сезонах Высшей лиги. Но! Это не значит, что Вы нас больше, никогда не увидите на сцене, - написали участники команды. Ребята также сообщили своим фанатам, что они готовят к запуску спецпроекты.

Добавим, команда «Борцы. Северный десант» ранее называлась «Сборная СНГ по вольной борьбе». В высшей лиге юмористы из Сургута участвовали несколько раз, где они заработали множество почетных титулов и наград.

В состав команды входят: капитан Юсиф Юсифов, Амин Минатуллаев, Рухин Магеррамов, Милан Исаев и Александр Туров.

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ИСТОЧНИК KP.RU