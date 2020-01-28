2020-01-28T09:25:33+03:00
Общество

В ХМАО почтили память героев блокады Ленинграда

Более полутысячи человек приняли участие в памятных мероприятиях
Руслан Савинов
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В ХМАО почтили память героев блокады Ленинграда. Фото правительства Югры.В ХМАО почтили память героев блокады Ленинграда. Фото правительства Югры.
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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в церемонии возложения цветов в парке Победы столицы Ханты-Мансийского автономного округа. Как сообщила пресс-служба правительства региона, памятные мероприятия прошли в честь полного освобождения Ленинграда от захватчиков в 1944 году.

Более полутысячи хантымансийцев приняли участие в церемонии. В числе них: ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники лагерей. Напомним, что в Югре проживает 51 человек, имеющий нагрудный знак «Жителю блокадного Ленинграда». Пенсионеры, награжденные знаком и являющиеся инвалидами, получают два вида пенсий – страховую по старости и государственную по инвалидности согласно установленной группе.

В честь полного снятия блокады в муниципалитетах региона накануне также прошла всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». Ее символом стал кусочек хлеба весом в 125 граммов: именно такая норма выдачи хлеба на человека в день была установлена во время блокады.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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