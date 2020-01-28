28 Янв. 2020 2020-01-28T09:26:36+03:00

Один человек погиб в ДТП в Нефтеюганском районе. Фото ГИБДД ХМАО.

Всего за минувший день на дорогах пострадали 15 человек

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Накануне в Югре погиб один человек в аварии на дороге, а всего произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. Как отметили в пресс-службе госавтоинспекции ХМАО, 15 людей получили ранения в ДТП, в том числе один ребенок - пешеход.

Так, в 15:05 в Нефтеюганском районе на 726 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло столкновение двух автомобилей: «Лада 212140», под управлением 50-летней женщины и «Рено Магнум», за рулем которого был 34-летний водитель. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» от полученных телесных повреждений скончался на месте аварии.

Также отмечается, всего на территории ХМАО сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения, и одного – за повторное управление нетрезвым. За выезд на встречку 13 водителей привлекли к ответственности.

Добавим, что в связи с неблагоприятными метео - и дорожными условиями в Нефтеюганском районе участок автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» с 733 км по 571 км временно закрыт для движения грузовиков. Объезд этого участка грузовой транспорт должен осуществлять через Горноправдинск.

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ИСТОЧНИК KP.RU