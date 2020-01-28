2020-01-28T08:48:24+03:00
Общество

Движение помощи животным Ханты-Мансийска осталось без горячей линии

Горожане злоупотребляли помощью волонтеров
Руслан Савинов
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Движение помощи животным Ханты-Мансийска осталось без горячей линииДвижение помощи животным Ханты-Мансийска осталось без горячей линииФото: pixabay.com
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Буквальное в первые дни своего существования, не понимая во что ввязываемся, мы обзавелись номером телефона и назвали его «горячая линия».

- Накал страстей трудно описать. Десятки звонков буквально в круглосуточном режиме. И чаще всего запрос один - заберите, заберите, заберите. Работа оператора подразумевала нечеловеческую выдержку. Но любой подобный ресурс исчерпаем. По ряду причин, от горячей линии отказались, - сообщили кураторы проекта.

Сейчас у «Ковчега» нет телефона. Для связи можно использовать социальные сети, где модераторы группы стараются максимально оперативно решать все вопросы.

- Издержкой стало то, что личные номера волонтеров стали автоматически восприниматься как горячая линия. А зря, - прокомментировали добровольцы объединения.

Отмечается, что через несколько дней общественное движение помощи животным Ханты-Мансийска «Ковчег» отметит одиннадцать лет со дня основания. Оно создано, чтобы обратить внимание жителей города на проблемы бездомных животных, а также создать единую информационную базу по потерявшимся и найденным животным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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