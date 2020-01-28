Югорчанам стоит вновь подготовиться к 30-градусным морозам
Жителям ХМАО стоит вновь подготовить теплые пуховики, в ближайшие дни в регионе ожидается значительное похолодание. Прогноз погоды предоставила служба информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Югры.
Уже в ночь с 29 на 30 января столбик термометра в югорских городах покажет непривычные для нынешней зимы - 30 градусов и ниже. Морозная погода продлится как минимум 1 февраля. В северо-западных районах региона похолодает даже до - 32 градусов. В воскресенье, 2 февраля, днем температура воздуха уже изменится: поднимется до – 15 градусов.
Напомним, что узнать об актированных днях в Ханты-Мансийском автономном округе можно в приложении госуслуги Югры. При актировке для учеников не наступает выходной – они занимаются в онлайн-режиме: результаты домашних заданий они отправляют через интернет.
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ИСТОЧНИК KP.RU