Север ХМАО увидел гастроли Сургутского театра

28 Янв. 2020 2020-01-28T07:30:35+03:00

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Сургутский театр открыл 2020 творческий год гастролями в самых северных точках Югры: в Березовском и Белоярском районах. Как отметили в региональном департаменте культуры, в поездках актеров везде встречают овациями.

- Для наших гастролей много важных поводов: это и 90-летие Югры, и наш 20-ый юбилейный творческий сезон. И, конечно, нам было очень интересно познакомиться со зрителями севера нашего округа. Нас здесь ждали, театр – в диковину подросткам в сельской местности. Для детей была занимательна и презентация театра, где мы показываем промофильм о театре, и мастер-классы, которые перерастают в творческую встречу с актерами. Едем дальше, - поделились впечатлениями артисты.

Постановки рассчитаны для детей от 12 лет. Также гастроли включают мастер-классы для учащихся средней школы, интересующихся театральным искусством.

Билеты на спектакль распространяются бесплатно. Тур продлится до 4 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU