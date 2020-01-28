2020-01-28T07:57:03+03:00
Спорт

Стартовали первенство и чемпионат Югры по теннису

На кортах столицы ХМАО стало по-спортивному жарко
Руслан Савинов
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Стартовали первенство и чемпионат Югры по теннису. Фото «ЮграМегаСпорт».Стартовали первенство и чемпионат Югры по теннису. Фото «ЮграМегаСпорт».
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На кортах центра развития теннисного спорта в Ханты-Мансийске развернулась борьба за награды открытого первенства ХМАО. Как сообщили в пресс-службе «ЮграМегаСпорт», кроме первенства также проходит открытый чемпионат по теннису среди мужчин и женщин.

Участие в турнире принимают теннисисты трех возрастов — 9-10 лет, до 15 лет и взрослые. География соревнований как никогда широкая: в борьбу вступили около ста спортсменов из Красноярска, Сургута, Нягани, Нижневартовска, Хабаровска, Иркутска, Казани, Екатеринбурга, Озерска, Югорска, Омска, Ярославля, Рязани, Ханты-Мансийска, Барнаула, Тюмени, Заречного, Москвы, Томска, Новокузнецка, Лангепаса, Орска, Кургана, Благовещенска, Челябинска и Новосибирска.

Для проведения турнира с 9:00 было задействовано большинство кортов центра развития теннисного спорта, как основной, так и тренировочные. Соревнования продлятся до конца января. Именно 31 января состоятся финальные встречи в одиночном и смешанном парном разрядах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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