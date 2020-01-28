В Нягани задержали подозреваемого в поножовщине

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:53:51+03:00

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Накануне в Нягани наряд группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение из дежурной части о совершении преступления в одном из домов на улице Уральской. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии ХМАО, патруль в составе сержанта Романа Петухова и прапорщиков Владимира Пяткова и Олега Николаева тут же среагировал на вызов.

Когда они прибыли на место происшествия, то увидели 33-летнего потерпевшего с колото-резанными ранами грудной клетки. Разбирательство установило, что на почве личной неприязни в ходе ссоры и совместного распития алкоголя 36-летний сосед нанес ему удар ножом прямо в грудь.

В ходе поисков росгвардейцы задержали подозреваемого. Также они оказали первую доврачебную помощь потерпевшему и вызвали бригаду скорой помощи.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного пьяницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU