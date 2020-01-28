2020-01-28T08:02:48+03:00
Общество

Губернатор ХМАО вручила медали в честь 75-летия Победы

Десятки наград украсили героев, чьи подвиги больше любых почестей
Руслан Савинов
Поделиться:
Губернатор ХМАО вручила медали в честь 75-летия Победы. Фото правительства ХМАО.Губернатор ХМАО вручила медали в честь 75-летия Победы. Фото правительства ХМАО.
Изменить размер текста:

Губернатор Югры Наталья Комарова вручила юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Как отметили в правительстве ХМАО, из рук главы региона награды получили 34 ветерана войны, тружеников тыла и узников концентрационных лагерей.

- Для всех нас вы, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей, труженики тыла – создатели мирной жизни. Благодаря вам, вашей стойкости, мужеству мы способны строить, идти вперед, заботиться о младших, старших, помнить, – обратилась к ветеранам Наталья Комарова.

Медалями отметил участников войны, ставших инвалидами. Так, например, медаль вручили Софье Кузнецовой, имеющей такие награды, как орден Отечественной войны второй степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия Ленина», материнства первой и второй степеней, юбилейные медали 60, 65, 70 лет Победы в Великой Отечественной войне.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югра подготовилась к фестивалю «Дух огня-2020»
Сургутская команда КВН «Борцы. Северный десант» покинула высшую лигу
В ХМАО почтили память героев блокады Ленинграда
Один человек погиб в ДТП в Нефтеюганском районе
Движение помощи животным Ханты-Мансийска осталось без горячей линии
Югорчанам стоит вновь подготовиться к 30-градусным морозам
Стартовали первенство и чемпионат Югры по теннису
Север ХМАО увидел гастроли Сургутского театра
В Нягани задержали подозреваемого в поножовщине
Губернатор ХМАО вручила медали в честь 75-летия Победы
Погода в Югре 28 января: небольшое похолодание и снег
Тысячи семей ХМАО улучшили свои жилищные условия в 2019 году
Юношеская сборная Югры по пожарному спорту стала победителем «Кубка Вятки»
Коллекторы ХМАО вновь получили штрафы за нарушение прав и интересов югорчан