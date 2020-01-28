Губернатор ХМАО вручила медали в честь 75-летия Победы

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:02:48+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова вручила юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Как отметили в правительстве ХМАО, из рук главы региона награды получили 34 ветерана войны, тружеников тыла и узников концентрационных лагерей.

- Для всех нас вы, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей, труженики тыла – создатели мирной жизни. Благодаря вам, вашей стойкости, мужеству мы способны строить, идти вперед, заботиться о младших, старших, помнить, – обратилась к ветеранам Наталья Комарова.

Медалями отметил участников войны, ставших инвалидами. Так, например, медаль вручили Софье Кузнецовой, имеющей такие награды, как орден Отечественной войны второй степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия Ленина», материнства первой и второй степеней, юбилейные медали 60, 65, 70 лет Победы в Великой Отечественной войне.

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ИСТОЧНИК KP.RU