27 Янв. 2020 2020-01-27T16:11:03+03:00

Тысячи семей ХМАО улучшили свои жилищные условия в 2019 году Фото: pixabay.com

В регионе активно реализуют нацпроект «Жилье и городская среда»

Изменить размер текста: A A

В 2019 году 35 413 тысячам семей получили компенсацию части процентной ставки по ипотечному кредиту. Как отметили в региональной думе, в Югре активно развивается фонд наемных домов.

Единовременные выплаты через органы социальной защиты получила 3 531 семья, 7 839 семей получили государственную поддержку за счет средств государственной программы «Развитие жилищной сферы», - подчеркнула парламентарий думы Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Западнова.

Напомним, что в результате корректировок окружного бюджета, утвержденных думой Югры, на решение жилищных проблем югорчан в 2019 году дополнительно направлено 14, 6 миллиардов рублей.

Добавим, что на улучшение жилищных условий и в целом повышение качества жизни жителей региона работает реализуемый в округе нацпроект «Жилье и городская среда».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU