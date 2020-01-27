Юношеская сборная Югры по пожарному спорту стала победителем «Кубка Вятки»

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:04:35+03:00

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В Кирове проходили всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту «Кубок Вятки». Итоги турнира сообщили в пресс-службе МЧС ХМАО.

Всего в состязаниях приняли участие более ста юных спортсменов в возрасте от 13 до 18 лет из десяти регионов России. Сообщается, что уже почти тридцать лет эти соревнования являются трамплином к самым высоким достижениям для юных спортсменов cсо всех уголков России.

В составе команды Югры было 13 человек: 7 юношей и 6 девушек. Спортсмены состязались в двух дисциплинах: подъем по штурмовой лестнице и преодоление стометровой полосы с препятствиями.

По итогам всероссийских соревнований победителем в командном зачете стала сборная Ханты-Мансийского автономного округа. Второе место заняли спортсмены из Московской области. Замкнули тройку представители Пермского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU