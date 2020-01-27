2020-01-27T15:59:01+03:00
Общество

Коллекторы ХМАО вновь получили штрафы за нарушение прав и интересов югорчан

Количество нарушений за год значительно увеличилось
Руслан Савинов
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Коллекторы ХМАО вновь получили штрафы за нарушение прав и интересов югорчанКоллекторы ХМАО вновь получили штрафы за нарушение прав и интересов югорчанФото: pixabay.com
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Приставы ХМАО подвели итоги деятельности по осуществлению контроля за деятельностью коллекторских организаций по возврату просроченных долгов. Подробности сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов Югры.

Как показал анализ, в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, на 55 процентов возросло количество поступивших обращений о нарушениях прав граждан по возврату просроченных долгов.

- Основные доводы, указанные в обращениях, касаются неправомерного взаимодействия с лицом, не являющимся должником, частоты взаимодействия кредитора с должником, кроме того, граждане жалуются на введение их в заблуждение, оказание психологического давления, совершение действий, унижающих честь и достоинство, - рассказали судебные приставы ХМАО.

Всего выявлено 52 административных правонарушения коллекторами. К ответственности привлечено 46 лиц. Общая сумма штрафов составила 2,6 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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