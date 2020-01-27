Десятки жителей Сургутского района обучились в школе приемных родителей

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:51:45+03:00

Опекунов в муниципалитете даже больше, чем ребят без семьи

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Курсы подготовки для потенциальных опекунов или попечителей детей в Сургутском районе прошли 42 человека в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета. Как отмечается, помощь оказали и тем семьям, которые взяли ребят на воспитание ранее.

- Практика оказалась удачной и востребованной среди жителей района. Школа продолжить работать и в этом году. В том числе, благодаря этим мероприятиям нам удалось пополнить базу потенциальных опекунов и усыновителей. Сегодня желающих взять на себя такую ответственность в Сургутском районе больше, чем детей, нуждающихся в опеке, – рассказала начальник отдела устройства несовершеннолетних Сургутского района Алла Гладких.

Известно, что будущих опекунов и усыновителей ждут в администрации Сургутского района. Там претендентам выдадут сертификаты на оплату услуг. Документ является основанием для заключения договора с центром соцподдержки «Рубус». В случае успешной сдачи экзаменов они получают свидетельство о подготовке.

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ИСТОЧНИК KP.RU