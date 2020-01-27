2020-01-27T15:36:43+03:00
Общество

Правоохранители Лангепаса обнаружили факт мошенничества с получением субсидий

Мужчина получил деньги в помощь на развитие проекта, но растратил их попусту
Руслан Савинов
Поделиться:
Правоохранители Лангепаса обнаружили факт мошенничества с получением субсидийПравоохранители Лангепаса обнаружили факт мошенничества с получением субсидийФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении субсидий в Лангепасе. Как сообщили в прокуратуре ХМАО, местный житель зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с целью оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа.

Установлено, что на основании личного заявления он в 2018 году получил из окружного бюджета финансовую помощь в размере 88 тысяч рублей. Эти деньги он должен был вложить в приобретение автомобиля.

Однако злоумышленник распорядился средствами по своему усмотрению. За разрешением на перевозку пассажиров и багажа он обратился в гостехнадзор Югры лишь через год после получения субсидии. После получения разрешения он прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы оценки. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами». Расследование уголовного дела продолжается.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тысячи семей ХМАО улучшили свои жилищные условия в 2019 году
Юношеская сборная Югры по пожарному спорту стала победителем «Кубка Вятки»
Коллекторы ХМАО вновь получили штрафы за нарушение прав и интересов югорчан
Десятки жителей Сургутского района обучились в школе приемных родителей
Правоохранители Лангепаса обнаружили факт мошенничества с получением субсидий
Госавтоинспекторы Югры выявили более сотни нетрезвых водителей за минувшую неделю
Югорские пловцы с триумфом выступили на международном турнире
Губернатор Югры оценила усилия сургутян по новогоднему оформлению двора
Первый киберспортивный турнир для молодежи прошел в Урае
В столице ХМАО состоялось открытие выставки «Время – Север»
Югорчане продолжают доверять неизвестным лицам свои деньги
Студенты Сургута разработают дресс-код для чиновников Югры
«Советские интерны» обучили волонтеров оказанию первой помощи при кровопотере
Строители начали строительство важнейшей магистрали Нижневартовска
Полицейские Советского задержали местного жителя с крупной партией наркотиков
Власти Нижневартовска подготовились к форсайт-форуму «Нефтегаз – 2020
Автоинспекторы ХМАО раскрыли 25 преступлений за минувшую неделю
Выездная бригада врачей обследовала югорских спортсменов
После вмешательства правоохранителей 29 сирот Сургута получили ключи от квартир
В Югре приступили к переходу на электронные трудовые книжки
За прошлую неделю огнеборцы Югры потушили 38 пожаров
Югорчане присоединились к акциям памяти в день снятия блокады Ленинграда
На митинг за отставку мэра Нефтеюганска вышли более 100 горожан