Правоохранители Лангепаса обнаружили факт мошенничества с получением субсидий

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:36:43+03:00

Мужчина получил деньги в помощь на развитие проекта, но растратил их попусту

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По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении субсидий в Лангепасе. Как сообщили в прокуратуре ХМАО, местный житель зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с целью оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа.

Установлено, что на основании личного заявления он в 2018 году получил из окружного бюджета финансовую помощь в размере 88 тысяч рублей. Эти деньги он должен был вложить в приобретение автомобиля.

Однако злоумышленник распорядился средствами по своему усмотрению. За разрешением на перевозку пассажиров и багажа он обратился в гостехнадзор Югры лишь через год после получения субсидии. После получения разрешения он прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы оценки. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами». Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU