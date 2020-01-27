Госавтоинспекторы Югры выявили более сотни нетрезвых водителей за минувшую неделю
С 18 по 24 января 2020 года на дорогах ХМАО сотрудники ГИБДД задержали 114 водителей с признаками опьянения. По данным региональной госавтоинспекции, возбуждено 14 уголовных дел в отношении водителей, которые повторно управляли транспортом в состоянии опьянения.
- Напоминаем, что с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу не административным, а уголовным наказанием, - сообщили в ГИБДД Югры.
Окружная госавтоинспекция обращает внимание югорчан на необходимость проявления бдительности и незамедлительно сообщать о всех фактах нетрезвого управления автомобилем в дежурные части.
Кроме того, федеральный закон увеличил минимальный размер наказания в виде лишения свободы за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека либо смерть двух или более лиц.
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ИСТОЧНИК KP.RU