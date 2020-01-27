2020-01-27T15:16:25+03:00
Спорт

Югорские пловцы с триумфом выступили на международном турнире

Соревнования проходили во Франции
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорские пловцы с триумфом выступили на международном турнире. Фото «ЮграМегаСпорт».Югорские пловцы с триумфом выступили на международном турнире. Фото «ЮграМегаСпорт».
Изменить размер текста:

Спортсмены ХМАО показали себя на международном турнире по плаванию «St-Germain Boucles De Seine». По данным «ЮграМегаСпорт», соревнования проходили в городе Сен-Жермен–ан-Ле во Франци).

ХМАО представили восемь спортсменов из Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута. По итогам заплывов югорчане забрали в копилку региона 17 наград.

Так, Никита Ульянов стал лучшим в четырех дистанциях: 50 м на спине с результатом 26.29, 50 м баттерфляем с результатом 24.20, 100 м на спине с результатом 56.85 и 100 м баттерфляем с результатом 54.20.

Кроме того, Илья Дружинин стал лидером на дистанции 800 м вольный стиль с результатом 8:10.07, на дистанции 1500 м вольным стилем завоевал серебряную медаль, на 200 м вольным занял третье место.

Также отличные результаты показали спортсмены: Елизавета Агапитова, Ярослав Потапов, Алена Ефимова, Кристина Дудкина и Лада Брагина.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тысячи семей ХМАО улучшили свои жилищные условия в 2019 году
Юношеская сборная Югры по пожарному спорту стала победителем «Кубка Вятки»
Коллекторы ХМАО вновь получили штрафы за нарушение прав и интересов югорчан
Десятки жителей Сургутского района обучились в школе приемных родителей
Правоохранители Лангепаса обнаружили факт мошенничества с получением субсидий
Госавтоинспекторы Югры выявили более сотни нетрезвых водителей за минувшую неделю
Югорские пловцы с триумфом выступили на международном турнире
Губернатор Югры оценила усилия сургутян по новогоднему оформлению двора
Первый киберспортивный турнир для молодежи прошел в Урае
В столице ХМАО состоялось открытие выставки «Время – Север»
Югорчане продолжают доверять неизвестным лицам свои деньги
Студенты Сургута разработают дресс-код для чиновников Югры
«Советские интерны» обучили волонтеров оказанию первой помощи при кровопотере
Строители начали строительство важнейшей магистрали Нижневартовска
Полицейские Советского задержали местного жителя с крупной партией наркотиков
Власти Нижневартовска подготовились к форсайт-форуму «Нефтегаз – 2020
Автоинспекторы ХМАО раскрыли 25 преступлений за минувшую неделю
Выездная бригада врачей обследовала югорских спортсменов
После вмешательства правоохранителей 29 сирот Сургута получили ключи от квартир
В Югре приступили к переходу на электронные трудовые книжки
За прошлую неделю огнеборцы Югры потушили 38 пожаров
Югорчане присоединились к акциям памяти в день снятия блокады Ленинграда
На митинг за отставку мэра Нефтеюганска вышли более 100 горожан