Югорские пловцы с триумфом выступили на международном турнире

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:16:25+03:00

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Спортсмены ХМАО показали себя на международном турнире по плаванию «St-Germain Boucles De Seine». По данным «ЮграМегаСпорт», соревнования проходили в городе Сен-Жермен–ан-Ле во Франци).

ХМАО представили восемь спортсменов из Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута. По итогам заплывов югорчане забрали в копилку региона 17 наград.

Так, Никита Ульянов стал лучшим в четырех дистанциях: 50 м на спине с результатом 26.29, 50 м баттерфляем с результатом 24.20, 100 м на спине с результатом 56.85 и 100 м баттерфляем с результатом 54.20.

Кроме того, Илья Дружинин стал лидером на дистанции 800 м вольный стиль с результатом 8:10.07, на дистанции 1500 м вольным стилем завоевал серебряную медаль, на 200 м вольным занял третье место.

Также отличные результаты показали спортсмены: Елизавета Агапитова, Ярослав Потапов, Алена Ефимова, Кристина Дудкина и Лада Брагина.

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ИСТОЧНИК KP.RU