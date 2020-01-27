2020-01-27T15:09:08+03:00
Общество

Губернатор Югры оценила усилия сургутян по новогоднему оформлению двора

Инициатором праздничного декора была многодетная семья
Руслан Савинов
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Губернатор Югры оценила усилия сургутян по новогоднему оформлению двора. Фото администрации города.Губернатор Югры оценила усилия сургутян по новогоднему оформлению двора. Фото администрации города.
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Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе визита в Сургут отметила новогоднее убранство двора по улице Ленина 24/3. По информации администрации города, жители этого дома своими силами украсили придомовую территорию.

Инициатором создания декора стала многодетная семья Афанасьевых. Они и пригласили с визитом Наталью Комарову прямо в соцсети «Инстаграм».

Сообщается, что Афанасьевы – одни из самых активных в доме. По словам жильцов, территорию украшали всем двором вместе с детьми по вечерам и выходным.

- Впервые украсили двор.Зимний городок построили на месте снесенного ветхого дома. У нас дружный дом. Управляющая компания откликнулась и согласилась нам помочь, купила и установила елку, украсила гирляндами. Помогла сделать горку. Вместе с соседями мы соорудили деревянный каркас, ступени, перила, сами заливали, – рассказала Анастасия Афанасьева.

Добавим, что это не единственный дом в Сургуте, двор которого украсили жители. В администрации города проводят ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление. Дипломы победителям вручил глава Сургута Вадим Шувалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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