Губернатор Югры оценила усилия сургутян по новогоднему оформлению двора

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:09:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе визита в Сургут отметила новогоднее убранство двора по улице Ленина 24/3. По информации администрации города, жители этого дома своими силами украсили придомовую территорию.

Инициатором создания декора стала многодетная семья Афанасьевых. Они и пригласили с визитом Наталью Комарову прямо в соцсети «Инстаграм».

Сообщается, что Афанасьевы – одни из самых активных в доме. По словам жильцов, территорию украшали всем двором вместе с детьми по вечерам и выходным.

- Впервые украсили двор.Зимний городок построили на месте снесенного ветхого дома. У нас дружный дом. Управляющая компания откликнулась и согласилась нам помочь, купила и установила елку, украсила гирляндами. Помогла сделать горку. Вместе с соседями мы соорудили деревянный каркас, ступени, перила, сами заливали, – рассказала Анастасия Афанасьева.

Добавим, что это не единственный дом в Сургуте, двор которого украсили жители. В администрации города проводят ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление. Дипломы победителям вручил глава Сургута Вадим Шувалов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU