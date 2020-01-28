2020-01-28T05:02:52+03:00
Общество

Погода в Югре 28 января: небольшое похолодание и снег

Температура днем не опустится ниже -21 градуса
Руслан Савинов
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Погода в Югре 28 января: небольшое похолодание и снегПогода в Югре 28 января: небольшое похолодание и снегФото: pixabay.com
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Во вторник, 28 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачность с прояснениями. Пройдет преимущественно небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -18, -23 градуса, днем -16, -21 градуса.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают умеренный снег и изморозь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -18, -20 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -15, -18 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит -11, -14 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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