28 Янв. 2020 2020-01-28T05:02:52+03:00

Погода в Югре 28 января: небольшое похолодание и снег Фото: pixabay.com

Температура днем не опустится ниже -21 градуса

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 28 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачность с прояснениями. Пройдет преимущественно небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -18, -23 градуса, днем -16, -21 градуса.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают умеренный снег и изморозь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -18, -20 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -15, -18 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит -11, -14 градусов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU