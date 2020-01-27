27 Янв. 2020 2020-01-27T15:25:53+03:00

Первый киберспортивный турнир для молодежи прошел в Урае. Фото администрации города.

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На базе сэндвич-бара в Урае прошел организовали тематический «Digital Party». По данным администрации города, мероприятие приурочено в честь дня российского студенчества

Десятки человек, студенты и старшеклассники школ города. смогли получить подарок и сыграть в ретро-игры, а также принять участие в турнире по файтингам.

- Это по-настоящему интересный и необычный опыт проведения такого мероприятия в Урае. Мы организовывали музыкальные концерты, экстремальные забеги, интеллектуальные игры и другие мероприятия разного формата. Но мероприятие такого плана для нас было впервые, и очень здорово, что оно получило позитивный отклик молодежи, - прокомментировал организатор турнира Егор Власов.

По его словам, решается и другая задача – сформировать сообщество молодежи, увлекающиеся IT-технологиями. Организаторам ценно и то, что есть обратная связь, молодые дают свои предложения и пожелания для последующих мероприятий подобного формата.

Победителей турнира ждали призы, а чемпион турнира был награжден памятным кубком от благотворительного фонда «Содействие Югры».

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ИСТОЧНИК KP.RU