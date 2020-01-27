В столице ХМАО состоялось открытие выставки «Время – Север»

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:27:12+03:00

Состоялось открытие выставки «Время – Север» в столице ХМАО. Фото музея природы и человека.

Экспозиция доступна к просмотру до 1 марта 2020 года

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Открытие выставки «Время – Север» художницы Анастасии Головневой прошло в музее природы и человека в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили представители музея на официальных информационных ресурсах учреждения.

В церемонии открытия приняли участие преподаватели художницы из центра искусств для одаренных детей севера и окружного института дизайна и прикладных искусств. Гости отметили талант Анастасии Головневой, поделились воспоминаниями из юности художницы, пожелали покорения новых высот и множества новых начинаний.

Изюминкой церемонии открытия стало выступление театра обско-угорских народов «Солнце». В завершении автор провела экскурсию для посетителей и рассказала об источниках вдохновения. Всего в церемонии приняли участие более ста человек.

Напомним, «Время – Север» – это синтез фантазий и наблюдений за национальной культурой северных народов, а также сочетание детских воспоминаний художницы. Экспозиция продолжит свою работу до 1 марта 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU