В столице ХМАО состоялось открытие выставки «Время – Север»
Открытие выставки «Время – Север» художницы Анастасии Головневой прошло в музее природы и человека в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили представители музея на официальных информационных ресурсах учреждения.
В церемонии открытия приняли участие преподаватели художницы из центра искусств для одаренных детей севера и окружного института дизайна и прикладных искусств. Гости отметили талант Анастасии Головневой, поделились воспоминаниями из юности художницы, пожелали покорения новых высот и множества новых начинаний.
Изюминкой церемонии открытия стало выступление театра обско-угорских народов «Солнце». В завершении автор провела экскурсию для посетителей и рассказала об источниках вдохновения. Всего в церемонии приняли участие более ста человек.
Напомним, «Время – Север» – это синтез фантазий и наблюдений за национальной культурой северных народов, а также сочетание детских воспоминаний художницы. Экспозиция продолжит свою работу до 1 марта 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU