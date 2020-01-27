Югорчане продолжают доверять неизвестным лицам свои деньги

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:35:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в ХМАО произошло 22 мошенничества и дистанционных краж с банковских карт. Как отметили в пресс-службе УМВД ХМАО, югорчане лишились более миллиона 700 тысяч рублей. Чаще всего на уловки мошенников попадались женщины среднего и пожилого возраста.

Чаще всего злоумышленники выдавали себя за сотрудников банков и предлагали остановить несанкционированное списание денег с карт. Кроме того, мошенники обманывали югорчан на сайтах объявлений при продаже или покупке таких вещей как: автомобильные запчасти, инструменты, мебель, съем жилья.

Так, например, 44-летний житель столицы ХМАО пытался купить: светильники-бра, зеркало и бензопилу на сайте «Maxisnab.ru». Там он и лишился более 12 тысяч рублей, которые перевел в качестве предоплаты.

Тем временем 54-летний житель Пыть-Яха пользовался социальной сетью «Одноклассники». На сайте он увидел рекламу во всплывающем окне, затем перешел по ссылке на неустановленный интернет-магазин. Там мужчина заказал инструменты на сумму 4500 рублей. После вскрытия посылки югорчанин обнаружил два маленьких набора инструментов и четыре мешка с песком.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU