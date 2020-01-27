Студенты Сургута разработают дресс-код для чиновников Югры

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:19:16+03:00

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Студия моды сургутского педагогического университета займется дресс-кодом югорских чиновников, в частности, сотрудников департамента молодежной политики региона. По данным администрации Сургута, такое поручение начинающим дизайнерам и модельерам дала губернатор ХМАО Наталья Комарова на встрече с активными студентами.

- Внешний вид тоже определенным образом влияет и выстраивает линию поведения, поэтому подумайте. Я к этой творческой части прицепилась, — заявила глава региона.

Отметим, что Наталья Комарова вместе с мэром Сургута Вадимом Шуваловым приняла участие в заседании круглого стола «Университетская среда как фундамент реализации молодежной политики региона». На встрече обсуждали достижения и планы студентов Югры.

Напомним, глава ХМАО также поучаствовала в акции «Счастливый билет». Трем студентам выпала возможность, чтобы одно из их желаний исполнила лично губернатор Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU