«Советские интерны» обучили волонтеров оказанию первой помощи при кровопотере

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:57:44+03:00

Будущие медики применят знания однажды и в своей практике

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В центре здоровья советской районной больницы прошли теоретические и практические занятия с волонтерами-школьниками «Советские интерны» на тему «Кровотечение. Первая помощь». Подробности мероприятия сообщила пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО.

Сотрудники хирургического отделения рассказали ребятам о кровотечениях, на какие виды они делятся, как их распознать. А самое главное - в чем заключается первая помощь пострадавшему при кровотечении.

- Сегодня на занятии ребята показали хорошие теоретические знания по анатомии, они с легкостью отвечали на большинство вопросов. Для закрепления материала мы разработали для каждого из них по практической задаче, которая заключалась в том, что волонтер должен был указать место травмы, выбрать средство и способ остановки кровотечения. Кровотечение — опасное состояние для жизни, поэтому важно уметь оказывать доврачебную помощь при кровопотере, — рассказала куратор проекта «Советские интерны» Юлия Серых.

Добавим, что кровотечения бывают артериальными, венозными и капиллярными. Каждый вид повреждения требует отдельного вида оказания помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU