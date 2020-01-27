Строители начали строительство важнейшей магистрали Нижневартовска

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:29:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Строители приступили к возведению продолжения улицы Нововартовской. Как уточнили в администрации Нижневартовска, это важнейшая дорога, сооружение которой планировали около десяти лет. В дальнейшем она соединит современную и старую часть города.

На данный момент улицы Лопарева – единственная дорога, которой могут воспользоваться водители, чтобы добраться из центра города, к примеру, в 16-П микрорайон.

- Сейчас подрядчик ведет работу на первом этапе дороги. Всего у строительства четыре этапа. Общая протяженность магистрали, которая продлится до улицы Летней – 3,3 км. Окончание первого отрезка магистрали запланировано на четвертый квартал 2021 года, - отметил директор управления капитального строительства Нижневартовска Иван Силецкий.

После завершения строительства улицы Нововартовской старая часть города получит новый стимул к развитию.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU