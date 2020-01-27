Полицейские Советского задержали местного жителя с крупной партией наркотиков

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:02:48+03:00

Полицейские Советского задержали местного жителя за покушение на крупный сбыт наркотиков. Фото УМВД ХМАО.

Ему грозят десятки лет тюрьмы

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В ходе оперативных мероприятий полицейские Советского района задержали 27-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Мужчина изготовил закладки и разместил в различных местах города Советский, чтобы продать запрещенные вещества наркозависимым. Всего полицейские нашли 18 тайников. Согласно лабораторной экспертизе, вещество внутри каждого свертка являлось наркотиков «синтетикой» общей массой около 32 грамм.

В данный момент следственный отдел полиции Советского района возбудил уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в крупном размере». Преступление относится к категории тяжких.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Мужчина находится под арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU