2020-01-27T13:02:48+03:00
Происшествия

Полицейские Советского задержали местного жителя с крупной партией наркотиков

Ему грозят десятки лет тюрьмы
Руслан Савинов
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Полицейские Советского задержали местного жителя за покушение на крупный сбыт наркотиков. Фото УМВД ХМАО.Полицейские Советского задержали местного жителя за покушение на крупный сбыт наркотиков. Фото УМВД ХМАО.
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В ходе оперативных мероприятий полицейские Советского района задержали 27-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Мужчина изготовил закладки и разместил в различных местах города Советский, чтобы продать запрещенные вещества наркозависимым. Всего полицейские нашли 18 тайников. Согласно лабораторной экспертизе, вещество внутри каждого свертка являлось наркотиков «синтетикой» общей массой около 32 грамм.

В данный момент следственный отдел полиции Советского района возбудил уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в крупном размере». Преступление относится к категории тяжких.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Мужчина находится под арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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