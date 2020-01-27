2020-01-27T12:31:08+03:00
Общество

Власти Нижневартовска подготовились к форсайт-форуму «Нефтегаз – 2020

Тема мероприятия: «Инновации. Экология. Климат»
Руслан Савинов
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Власти Нижневартовска подготовились к форсайт-форуму «Нефтегаз – 2020Власти Нижневартовска подготовились к форсайт-форуму «Нефтегаз – 2020
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В Нижневартовске 18-19 марта пройдет первый форсайт-форум «Нефтегаз - 2020. Инновации. Экология. Климат». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В рамках программы мероприятия организуют пленарное заседание «Влияние глобальных климатических изменений на развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». В нем примут участие эксперты, представители органов власти, менеджмента нефтегазовых компаний, бизнес-сообщества.

Участники смогут посетить конференции и прочие площадки по различным темам. Также пройдет мастер-класс «Школа журналиста-нефтяника» для представителей СМИ, работающих с нефтяными предприятиями.

Также напомним, что с 2011 года в Нижневартовске ежегодно проводится круглый стол «Инновационные технологии и оборудование для зрелых месторождений». Он активно пользуется спросом со стороны представителей нефтедобывающих предприятий Нижневартовска и всего района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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