2020-01-27T12:23:38+03:00
Общество

Автоинспекторы ХМАО раскрыли 25 преступлений за минувшую неделю

В числе нарушений закона: три угона автомобилей
Руслан Савинов
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Автоинспекторы ХМАО раскрыли 25 преступлений за минувшую неделю. Фото ГИБДД Югры.Автоинспекторы ХМАО раскрыли 25 преступлений за минувшую неделю. Фото ГИБДД Югры.
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Сотрудники ГИБДД Югры с 18 по 24 января 2020 года раскрыли 25 преступлений, в том числе три угона автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Например, 25 января в дежурную часть полиции Пыть-Яха обратилась 37-летнняя местная жительница с заявлением о совершении угона её автомобиля «Митсубиси Лансер». В ходе оперативных мероприятий сотрудники ГИБДД задержали 17-летнего подозреваемого. Он сообщил, что похитил ключи от автомобиля, а затем угнал его.

В связи с участившимися подобными случаями ГИБДД Югры напоминает о необходимости внимательного и бережного отношения к своему автомобилю. Не нужно провоцировать несовершеннолетних злоумышленников своим халатным отношением к сохранности транспорта. По возможности выработайте у себя привычку контролировать окна, багажник, капот и дверцы машины, не оставляйте ключи внутри. Эти простые правила помогут сохранить имущество в целостности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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