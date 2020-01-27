2020-01-27T11:59:37+03:00
Здоровье

Выездная бригада врачей обследовала югорских спортсменов

Это позволит достичь высоких результатов в турнирах
Руслан Савинов
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Выездная бригада врачей обследовала югорских спортсменов. Фото центра медицинской профилактики Югры.Выездная бригада врачей обследовала югорских спортсменов. Фото центра медицинской профилактики Югры.
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Мобильная бригада врачей клинического врачебно-физкультурного диспансера выезжала в Урай для проведения углубленных медицинских осмотров спортсменов из сборных команд Югорска, города Советский, Кондинского района и Урая. Об этом сообщили в центре медицинской профилактики ХМАО.

Осмотры прошли на базе урайской городской клинической больницы. В состав медицинской комиссии вошли педиатр, травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, стоматолог, врач спортивной медицины.

- Мы привезли оборудование, необходимое для проведения углубленных медицинских обследований спортсменов: аппаратно-программный комплекс, который позволяет в целом оценить функциональное состояние организма в настоящий момент, – рассказала заведующая отделением спортивной медицины врачебно-физкультурного диспансера Ханты-Мансийска Ольга Жидун.

Для допуска к тренировкам и соревнованиям провели лабораторные и функциональные исследования. Спортсмены сборных команд Югры также будут обеспечены особым спортивным питанием: это позволит достичь высоких результатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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