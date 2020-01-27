После вмешательства правоохранителей 29 сирот Сургута получили ключи от квартир

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:42:33+03:00

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Правоохранители Сургута решили проблемы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Проверки, проведенные в 2019 году, по обращениям 29 сирот показали, что заявители достигли совершеннолетия, а своего жилья так и не получили. В нарушение требований закона администрация города Сургута не принимала меры по обеспечению их жилыми помещениями.

Поэтому прокурор обратился в суд с исками о возложении на сургутскую администрацию обязанности обеспечить сирот жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда.

Суд рассмотрел требования и удовлетворил их в полном объеме. К настоящему времени все, кто должен был получить жилье, живут в своих новых благоустроенных квартирах.

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ИСТОЧНИК KP.RU