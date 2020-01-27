2020-01-27T11:13:41+03:00
Общество

В Югре приступили к переходу на электронные трудовые книжки

Необходимо согласие каждого отдельного работника на переоформление документов
Руслан Савинов
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В Югре приступили к переходу на электронные трудовые книжкиВ Югре приступили к переходу на электронные трудовые книжкиФото: pixabay.com
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Начиная с 2020 года в России и в ХМАО, в частности, начался переход на электронные трудовые книжки. По информации департамента труда и занятости населения Югры, с января 2020 года работодатели обязаны представлять в пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности работников. На основе этой информации будут формироваться электронные трудовые книжки россиян.

Отделение пенсионного фонда ХМАО сообщило, что сведения о трудовой деятельности жителей региона ожидаются более чем от 27 тысяч работодателей. Поэтому специалисты департамента труда проводят последовательную информационную работу среди югорчан и работодателей о формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

Отметим, для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности будет происходить только с согласия человека. У тех, кто впервые устроится на работу, начиная с 2021 года, сведения сразу начнут формировать только в электронной форме.

Известно, что посмотреть данные электронной книжки можно будет в личном кабинете на сайте пенсионного фонда или портале госуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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