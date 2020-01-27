2020-01-27T10:41:00+03:00
Происшествия

За прошлую неделю огнеборцы Югры потушили 38 пожаров

Более 30 раз спасатели участвовали в ликвидации ДТП
Руслан Савинов
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За прошлую неделю огнеборцы Югры ликвидировали 38 пожаров. Фото МЧС ХМАО.За прошлую неделю огнеборцы Югры ликвидировали 38 пожаров. Фото МЧС ХМАО.
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С 20 по 26 января в ХМАО подразделения спасателей эвакуировали 16 человек из 38 пожаров. Как отметили в пресс-службе МЧС Югры, также пожарные спасли материальных ценностей на сумму более 26 миллионов рублей.

Сообщается, что в большинстве случаев горели автомобили и объекты жилого сектора: от огня пострадали девять автомобилей и 22 строения. Среди основных причин бытовых пожаров: нарушения эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, неисправность систем автомобилей.

Также пожарные подразделения 31 раз привлекали к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Это помогло спасти жизнь одного человека.

МЧС ХМАО напоминает владельцам автомобилей, что следует прогревать транспорт только под присмотром и разрешенными способами. Необходимо регулярно проверять состояние электропроводки и подачи топлива. В случае пожара срочно звоните по телефону 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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