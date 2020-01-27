Югорчане присоединились к акциям памяти в день снятия блокады Ленинграда

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:09:46+03:00

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В Югре проживают 53 человека, имеющих нагрудный знак «Житель блокадного Ленинграда». Это отметила служба информации портала «Открытый регион – Югра».

Из упомянутых блокадников 16 проживают в Сургуте и Сургутском районе, 12 - в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе, восемь - в Нижневартовске и Нижневартовском районе, четыре - в Советском районе, три - в Октябрьском районе, по 2 в - Когалыме, Лангепасе и Пыть-Яхе, по одному - в Нефтеюганске, Кондинском районе и Югорске. Отмечается, что 52 блокадника родились до войны, а один - в период осады.

Также в памятную дату освобождения Ленинграда в государственном архиве Югры подведут итоги акции, объявленной год назад накануне 75-летия со дня снятия блокады. Мероприятие носит название «Моя история. Моя судьба. Судьба блокадников Ленинграда». Участники показали через презентации и фотопозитивы судьбы выживших.

Напомним, что сегодня, 27 января, по всей стране отмечается день полного освобождения Ленинграда от блокады. Зимой 1944 года советские войска полностью сняли осаду города, длившуюся 900 дней: ленинградцы выстояли против голода и бомбежек.

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ИСТОЧНИК KP.RU