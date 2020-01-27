2020-01-27T10:01:52+03:00
Общество

На митинг за отставку мэра Нефтеюганска вышли более 100 горожан

Нефтеюганцы требуют благоустройства в городе
Алена Кульмухаметова
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На митинг за отставку мэра Нефтеюганска вышли более 100 горожан. Фото с со страницы Сергея Дегтярева во ВКонтактеНа митинг за отставку мэра Нефтеюганска вышли более 100 горожан. Фото с со страницы Сергея Дегтярева во ВКонтакте
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Две санкционированные акции состоялись 26 января на главной площади Нефтеюганска. Горожане провели митинг за отставку главы города Сергея Дегтярева и флешмоб.

Организаторы митинга добиваются кадровых перестановок в администрации и отставки Дегтярева — из-за их неэффективной работы.

Видео с митинга появилось в соцсетях, в том числе в группе "Голос Нефтеюганска" во "ВКонтакте". На мероприятие собрались более 100 горожан.

Один из организаторов митинга. Скрин с видео

Один из организаторов митинга. Скрин с видео

Один из выступающих вспомнил о трагически погибшем мэре Петухове и обозначил проблемы города сегодня: чистая вода, освещение, вывоз снега.

Митингующие подписали резолюцию, которую они направят региональным властям и полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову.

«Мы, неравнодушные жители Нефтеюганска, выражаем свое недовольство текущим состоянием города и деятельностью местной администрации. Мы утверждаем, что город с каждым годом становится все менее пригодным для комфортного проживания», — говорится в документе.

На митинг пришли более ста горожан. Скрин с видео

На митинг пришли более ста горожан. Скрин с видео

Сам глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев на митинг не вышел. По его словам, он не намерен обсуждать проблемы города в таком формате.

На этой неделе градоначальник организует сход на площадке общественного совета, где намерен встретиться с жителями города. А не с организаторами митинга.

Напомним, ранее в Нефтеюганске уже проводились пикеты и митинги против администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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