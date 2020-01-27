На митинг за отставку мэра Нефтеюганска вышли более 100 горожан
Две санкционированные акции состоялись 26 января на главной площади Нефтеюганска. Горожане провели митинг за отставку главы города Сергея Дегтярева и флешмоб.
Организаторы митинга добиваются кадровых перестановок в администрации и отставки Дегтярева — из-за их неэффективной работы.
Видео с митинга появилось в соцсетях, в том числе в группе "Голос Нефтеюганска" во "ВКонтакте". На мероприятие собрались более 100 горожан.
Один из организаторов митинга. Скрин с видео
Один из выступающих вспомнил о трагически погибшем мэре Петухове и обозначил проблемы города сегодня: чистая вода, освещение, вывоз снега.
Митингующие подписали резолюцию, которую они направят региональным властям и полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову.
«Мы, неравнодушные жители Нефтеюганска, выражаем свое недовольство текущим состоянием города и деятельностью местной администрации. Мы утверждаем, что город с каждым годом становится все менее пригодным для комфортного проживания», — говорится в документе.
На митинг пришли более ста горожан. Скрин с видео
Сам глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев на митинг не вышел. По его словам, он не намерен обсуждать проблемы города в таком формате.
На этой неделе градоначальник организует сход на площадке общественного совета, где намерен встретиться с жителями города. А не с организаторами митинга.
Напомним, ранее в Нефтеюганске уже проводились пикеты и митинги против администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU