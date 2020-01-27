Трагедия на дороге Сургутского района: столкновение «Кia Rio» и «International»

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:45:25+03:00

В аварии погиб один человек, еще один ранен

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За выходные в ХМАО два человека погибли в 18 дорожно-транспортных происшествиях. Также по данным региональной госавтоинспекции в авариях на дорогах 31 человек получил травмы, в том числе пять детей.

Так, 25 января в 10:30 на 23 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Сургутском районе произошло столкновение двух автомобилей. В дорожную трагедию оказались вовлечены «Кia Rio» под управлением 51-летней женщины и «International», за рулем которого был 46-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Кia Rio» и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Второй пассажир этого же автомобиля, 17-летняя девушка, получила травмы.

Всего в регионе сотрудники ГИБДД задержали 45 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 10 – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 62 водителя привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU