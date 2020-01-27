2020-01-27T09:45:25+03:00
Происшествия

Трагедия на дороге Сургутского района: столкновение «Кia Rio» и «International»

В аварии погиб один человек, еще один ранен
Руслан Савинов
Поделиться:
Трагедия на дороге Сургутского района: столкновение «Кia Rio» и «International». Фото ГИБДД ХМАО.Трагедия на дороге Сургутского района: столкновение «Кia Rio» и «International». Фото ГИБДД ХМАО.
Изменить размер текста:

За выходные в ХМАО два человека погибли в 18 дорожно-транспортных происшествиях. Также по данным региональной госавтоинспекции в авариях на дорогах 31 человек получил травмы, в том числе пять детей.

Так, 25 января в 10:30 на 23 километре автодороги «СургутНижневартовск» в Сургутском районе произошло столкновение двух автомобилей. В дорожную трагедию оказались вовлечены «Кia Rio» под управлением 51-летней женщины и «International», за рулем которого был 46-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Кia Rio» и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Второй пассажир этого же автомобиля, 17-летняя девушка, получила травмы.

Всего в регионе сотрудники ГИБДД задержали 45 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 10 – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 62 водителя привлечены к ответственности.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре приступили к переходу на электронные трудовые книжки
За прошлую неделю огнеборцы Югры потушили 38 пожаров
Югорчане присоединились к акциям памяти в день снятия блокады Ленинграда
На митинг за отставку мэра Нефтеюганска вышли более 100 горожан
Трагедия на дороге Сургутского района: столкновение «Кia Rio» и «International»
Перед судом предстанет жительница Нефтеюганска за покупку наркотиков в 2005 году
Строители: перинатальный центр Сургута готов на 90 процентов
Девять краж за выходные в Югре: воров интересовали золото и деньги
Четыре югорца прошли в финал конкурса «Лидеры России 2020»
Представители Югры примут участие в инвестиционном форуме в Дубае
Более трехсот педагогов Урая расширили знания в вопросах цифровой экономики
Лыжники-любители ХМАО показали свои возможности
Губернатор Югры пообещала исполнить желания трех студентов региона
Погода в Югре 27 января: снег, метель и изморозь
Деликатес: в Сургуте школьников кормят запеканкой с тараканами
В Нижневартовском районе горели жилой дом, автомобиль и вагон-бытовка
Погода в Югре 26 января: ожидается метель и изморозь
В Нефтеюганске прокуратура восстановила жилищные права пенсионерки
Видео: в Сургуте жестоко избили журналиста, снимавшего программу о работе штрафстоянок
В Ханты-Мансийске внук-хакер обчистил бабулю на кругленькую сумму
Погода в Югре 25 января: местами пройдёт небольшой снег
Жители Сургута сами выберут территории для благоустройства
Четыре кражи произошло в ХМАО: телефон и сварочный аппарат сменили владельцев
Спасатели Сургутского района спасли годовалого малыша