2020-01-27T09:16:16+03:00
Общество

Строители: перинатальный центр Сургута готов на 90 процентов

Стройку посетила глава региона
Руслан Савинов
Поделиться:
Строители: перинатальный центр Сургута готов на 90 процентов. Фото правительства ХМАО.Строители: перинатальный центр Сургута готов на 90 процентов. Фото правительства ХМАО.
Изменить размер текста:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова осмотрела площадку строительства окружного клинического центра охраны материнства и детства в Сургуте. Как сообщили главе региона, общая строительная готовность центра превышает 90 процентов.

По данным правительства ХМАО, сегодня это одна из крупнейших строек в регионе и в сфере здравоохранения страны в целом. Во всех зданиях выполняются финишные отделочные работы.

- В пищевом и хозяйственном блоках эти работы завершены более чем на 95%, в медицинских блоках готовность от 68% до 85%. В полном объёме выполнен монтаж лифтов и подъёмников. На 80% завершены работы в 159 «чистых помещениях», оборудование для них поставлено на площадку в полном объёме, - сообщили строители.

Добавим, что перинатальный центр в Сургуте станет единственным в своём роде в регионах крайнего севера, а также одним из крупнейших перинатальных центров в России. Высокотехнологичный центр обеспечит услуги в сфере деторождения, передового лечения и профилактики внутриутробных заболеваний.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре приступили к переходу на электронные трудовые книжки
За прошлую неделю огнеборцы Югры потушили 38 пожаров
Югорчане присоединились к акциям памяти в день снятия блокады Ленинграда
На митинг за отставку мэра Нефтеюганска вышли более 100 горожан
Трагедия на дороге Сургутского района: столкновение «Кia Rio» и «International»
Перед судом предстанет жительница Нефтеюганска за покупку наркотиков в 2005 году
Строители: перинатальный центр Сургута готов на 90 процентов
Девять краж за выходные в Югре: воров интересовали золото и деньги
Четыре югорца прошли в финал конкурса «Лидеры России 2020»
Представители Югры примут участие в инвестиционном форуме в Дубае
Более трехсот педагогов Урая расширили знания в вопросах цифровой экономики
Лыжники-любители ХМАО показали свои возможности
Губернатор Югры пообещала исполнить желания трех студентов региона
Погода в Югре 27 января: снег, метель и изморозь
Деликатес: в Сургуте школьников кормят запеканкой с тараканами
В Нижневартовском районе горели жилой дом, автомобиль и вагон-бытовка
Погода в Югре 26 января: ожидается метель и изморозь
В Нефтеюганске прокуратура восстановила жилищные права пенсионерки
Видео: в Сургуте жестоко избили журналиста, снимавшего программу о работе штрафстоянок
В Ханты-Мансийске внук-хакер обчистил бабулю на кругленькую сумму
Погода в Югре 25 января: местами пройдёт небольшой снег
Жители Сургута сами выберут территории для благоустройства
Четыре кражи произошло в ХМАО: телефон и сварочный аппарат сменили владельцев
Спасатели Сургутского района спасли годовалого малыша