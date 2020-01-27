Строители: перинатальный центр Сургута готов на 90 процентов

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:16:16+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова осмотрела площадку строительства окружного клинического центра охраны материнства и детства в Сургуте. Как сообщили главе региона, общая строительная готовность центра превышает 90 процентов.

По данным правительства ХМАО, сегодня это одна из крупнейших строек в регионе и в сфере здравоохранения страны в целом. Во всех зданиях выполняются финишные отделочные работы.

- В пищевом и хозяйственном блоках эти работы завершены более чем на 95%, в медицинских блоках готовность от 68% до 85%. В полном объёме выполнен монтаж лифтов и подъёмников. На 80% завершены работы в 159 «чистых помещениях», оборудование для них поставлено на площадку в полном объёме, - сообщили строители.

Добавим, что перинатальный центр в Сургуте станет единственным в своём роде в регионах крайнего севера, а также одним из крупнейших перинатальных центров в России. Высокотехнологичный центр обеспечит услуги в сфере деторождения, передового лечения и профилактики внутриутробных заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU