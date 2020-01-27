Девять краж за выходные в Югре: воров интересовали золото и деньги
За выходные в Югре произошло 89 преступлений. Из них уже раскрыто 57. По данным УМВД ХМАО, среди нарушений закона - целых девять краж.
Так, в Нижневартовске ранее судимые подозреваемые 1965 и 1956 года рождения вечером из квартиры дома по улице Интернациональная похитили золотые изделия. Они вынесли золота на общую сумму более 218 тысяч рублей. Ювелирные украшения принадлежали 55-летней женщине. Следственный отдел Нижневартовска возбудил уголовное дело.
Тем временем в Сургутском районе неоднократно судимый 24-летний подозреваемый в ходе совместного распития алкоголя похитил банковскую карту 40-летнего мужчины. В дальнейшем злоумышленник снял с карты почти 85 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, молодой человек задержан.
Также в Югре за прошедшие дни полицейские раскрыли 13 ранее зарегистрированных преступлений. Арестован один человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU