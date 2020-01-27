2020-01-27T10:45:48+03:00
Общество

Четыре югорца прошли в финал конкурса «Лидеры России 2020»

Среди них – одна девушка
Руслан Савинов
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Стали известны имена югорцев - финалистов конкурса «Лидеры России 2020»Стали известны имена югорцев - финалистов конкурса «Лидеры России 2020»Фото: pixabay.com
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Объявлены имена финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в суперфинал. Из них четыре человека представляют Югру. Об этом сообщил руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

ХМАО на конкурсе представляют: Галямов Тимур, Задимидченко Анна, Охлопков Алексей и Шоптенко Вячеслав.

- Хочу отметить ряд интересных особенностей в составе участников полуфинала конкурса в Уральском федеральном округе. Среди конкурсантов много представителей династий энергетиков, металлургов, нефтяников, железнодорожников, экономистов, преподавателей и врачей, – сообщил Алексей Комиссаров.

В течение двух дней полуфинала конкурса участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам нужно реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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