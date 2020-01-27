27 Янв. 2020 2020-01-27T08:02:10+03:00

Более трехсот педагогов Урая расширили знания в вопросах цифровой экономики Фото: pixabay.com

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Для урайского сообщества педагогов прошел двухдневный обучающий семинар «Цифровое образование для цифровой экономики». По данным городской администрации, среди наставников урайцев был член-корреспондент российского авторского общества Александр Кондаков.

В первый день семинара Александр Кондаков, а также победитель международного конкурса «Лучший SMART урок-2017» Елена Тележинская рассказали участникам об особенностях организации образовательного процесса в цифровой образовательной среде. Также они обучали внедрению современных технологий на основе полученных знаний.

Во второй день семинара педагогам Урая предоставилась возможность поучаствовать в мастер-классах. Учителя получили практические навыки использования современных образовательных технологий в детском саду и школе, интеграции учебных предметов в основной и старшей школе.

Особое внимание было уделено тому, как эффективно организовать образовательный процесс в актированные дни. Это актуально зимой для городов Ханты-Мансийского автономного округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU